СМИ: вооруженный ножом мужчина пытался прорваться на Эйфелеву башню

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ПАРИЖ, 6 августа. /ТАСС/. Парижская полиция задержала вооруженного ножом мужчину, пытавшегося проникнуть на Эйфелеву башню. Как сообщила в воскресенье радиостанция France Info, инцидент произошел в субботу примерно 23:30 по парижскому времени (00:30 мск).
"Человек, вооруженный ножом, пытался прорваться через полицейский контроль у подножия Эйфелевой башни. Он был немедленно схвачен и нейтрализован. Причины его действий не известны", - говорится в сообщении радиостанции.
После инцидента все посетители башни были выведены. Полиция и саперы проверили все этажи конструкции Эйфеля - ничего подозрительного обнаружено не было.
Общество эксплуатации Эйфелевой башни выразило удовлетворение "оперативными действиями полиции и тем, что процедура эвакуации посетителей доказала свою эффективность".
С прошлого года вход на площадку под Эйфелевой башней и доступ к билетным кассам возможен только после прохождения через металлодетекторы и тщательного досмотра. Весь периметр огорожен высоким забором. В будущем году на этом месте будет построена высокая стена из пуленепробиваемого стекла, чтобы ограждения не портили вид на ажурные опорные пилоны Эйфелевой башни.