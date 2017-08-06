Промышленные альпинисты приступили к работе на шахте "Мир"

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МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Промышленные альпинисты подключились к поисково-спасательной операции на подтопленном руднике "Мир" в Якутии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
"В Мирный из поселка Удачный прибыла группа из семи промышленных альпинистов. Они провели разведку места спуска по скважинам шахты, затем приступили к выполнению спуска", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что основная задача альпинистов - так называемое простукивание с целью обнаружения заблокированных внутри шахты горнорабочих. "Специалисты простукивают вентиляционные скважины, подавая специальный сигнал, по ответу на который смогут обозначить место нахождения не вышедших на поверхность горняков", - пояснили в МЧС.
Кроме того, с горизонта 310 на горизонт 210 перемещены две погрузочно-доставочные машины для отгрузки горной массы, которая мешает проводить поисково-спасательные работы.
Как сообщалось ранее, остается неизвестной судьба восьми горнорабочих шахты "Мир" компании "Алроса". 4 августа произошел прорыв воды в шахту, где находились 151 человек, в тот же день удалось спасти 142 шахтеров. 5 августа стволовой Алишер Мирзаев самостоятельно смог дойти до ствола шахты, его подняли спасатели. На данный момент он с ушибом легкого находится в больнице, еще двое с травмами конечностей также находятся на стационарном лечении.