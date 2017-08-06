Дело об убийстве совладельца "Океанариума" в Москве передано в столичное ГСУ СК

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Уголовное дело об убийстве учредителя и гендиректора "Океанариума" передано в центральный аппарат ГСУ СК по Москве. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По указанию руководителя ГСУ СК по Москве Александра Дрыманова дело об убийстве бизнесмена по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия") передано в управление по расследованию особо важных дел", - сообщила она.

Следствием отрабатываются различные версии преступления.

Как ранее сообщил источник в правоохранительных органах, 52-летний Чернов был убит 4 августа во время утренней пробежки в Суворовском парке. Киллер произвел, предположительно из пистолета ТТ, семь выстрелов в Чернова, шесть из них попали в жертву. Со слов родственников и знакомых убитого, у него не было никаких проблем с текущим бизнесом или конфликтов с конкурентами.