Дело об убийстве совладельца "Океанариума" в Москве передано в столичное ГСУ СК

СМИ: китайский инвестор намерен приобрести пакет акций "Манчестер Юнайтед"Спорт 6 августа, 11:14
Эйфелеву башню подсветили в клубные цвета ПСЖ в честь перехода НеймараСпорт 6 августа, 10:32
Американский боксер Брэдли объявил о завершении профессиональной карьерыСпорт 6 августа, 10:31
СМИ: в Ракке курдские бойцы освободили из плена 100 мирных жителейМеждународная панорама 6 августа, 10:14
Кержаков назвал гол в ворота "Спартака" в 2001 году самым важным в карьереСпорт 6 августа, 9:53
Тренер: Олимпиада крайне важна для сборной Канады, несмотря на отсутствие игроков НХЛСпорт 6 августа, 9:43
Директор "Амкара": неудачный старт связан с перестройкой, речи об уходе Гаджиева не идетСпорт 6 августа, 9:31
Тренер канадцев: хоккеисты сборной РФ являются главными претендентами на золото ОИ-2018Спорт 6 августа, 9:13
Кинг: турниры в РФ крайне важны для становления олимпийской сборной Канады по хоккеюСпорт 6 августа, 9:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Уголовное дело об убийстве учредителя и гендиректора "Океанариума" передано в центральный аппарат ГСУ СК по Москве. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
"По указанию руководителя ГСУ СК по Москве Александра Дрыманова дело об убийстве бизнесмена по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия") передано в управление по расследованию особо важных дел", - сообщила она.
Следствием отрабатываются различные версии преступления.
Как ранее сообщил источник в правоохранительных органах, 52-летний Чернов был убит 4 августа во время утренней пробежки в Суворовском парке. Киллер произвел, предположительно из пистолета ТТ, семь выстрелов в Чернова, шесть из них попали в жертву. Со слов родственников и знакомых убитого, у него не было никаких проблем с текущим бизнесом или конфликтов с конкурентами.