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Число жертв наводнения во Вьетнаме возросло до 23 человек

Происшествия
6 августа, 11:51 UTC+3 ТАСС

Около 5 тыс. солдат, полицейских и местных жителей продолжают поиски еще 16 пропавших без вести людей

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ТАСС, 6 августа. Число погибших в результате наводнения на севере Вьетнама увеличилось до 23 человек. Об этом сообщает в воскресенье Associated Press.

По данным агентства, среди пострадавших 21 человек, идут поиски еще 16 пропавших без вести людей. В спасательных работах задействованы около 5 тыс. солдат, полицейских и местных жителей.

Наводнение во Вьетнаме, которое вызвали проливные дожди, произошло 3 августа. Как сообщалось ранее, больше всего пострадала провинция Йенбай. Также стихия затронула провинции Лайтяу и Шонла.

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