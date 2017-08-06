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Полиция возбудила дело о разбойном нападении на американского журналиста в Подмосковье

Происшествия
6 августа, 12:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, августа. /ТАСС

Неизвестный в маске проник в дом Райли Уаггамана, ранил журналиста в живот, забрал три мобильных телефона, деньги и документы

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МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Полиция ищет неизвестных, совершивших разбойное нападение на семью американского журналиста Райли Уаггамана в Щелковском районе Подмосковья. Как сообщил в воскресенье ТАСС источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в пятницу ночью.

"Американский журналист Райли Уаггаман пострадал в результате разбойного нападения на его семью в доме в подмосковном Монине. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ ("Разбой"), - сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что неизвестный в маске проник в дом американского журналиста и его тещи и, угрожая ножом, потребовал деньги. По данным СМИ, мужчина ранил журналиста в живот, забрал три мобильных телефона, 1200 рублей и паспорт хозяйки.

Райли Уаггаман работает замредактора англоязычного интернет-СМИ Russia Insider и корреспондентом телекомпании Press TV.

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