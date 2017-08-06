Эксперты РФ помогут расследовать причины взрывов на складе боеприпасов в Абхазии

СУХУМ, 6 августа. /ТАСС/. Российские эксперты-криминалисты в области взрывотехники окажут помощь в расследовании причин взрывов на складе боеприпасов в селе Приморское Гудаутского района Абхазии, в результате которых погибли двое россиян, более 60 человек пострадали. Об этом ТАСС сообщил военный прокурор Абхазии Адгур Агрба.

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"В ближайшие дни мы ожидаем приезда экспертов-криминалистов в области взрывотехники из РФ для установления причин произошедшего на складе боеприпасов взрыва. В настоящее время саперы минобороны заняты обследованием близлежащей территории и самого склада, где еще есть неразорвавшиеся снаряды. До завершения саперных работ следователи не могут попасть на сам объект", - сказал прокурор.

Следствие рассматривает несколько версий, которые военный прокурор не назвал, отметив, что допрошены местные жители и военнослужащие, охранявшие склад. Агрба напомнил, что 3 августа военная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 3 статьи 358 ("Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)".

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь министерства обороны Роланд Джоджуа, различные взрывоопасные предметы со склада разбросаны по всей окрестности, их поиском заняты инженерные группы минобороны. "При необходимости мы можем подключить специалистов МЧС Абхазии и 7-й российской военной базы для обезвреживания собранных предметов, представляющих опасность, но пока такой необходимости не возникало", - сказал он. По словам Джоджуа, дорога в Приморском полностью расчищена, население передвигается без проблем.

2 августа в результате происшествия погибли двое граждан России: Елена Полякова 1970 года рождения и Елена Тимофеева 1962 года рождения, находившиеся на отдыхе вблизи сероводородного источника. 64 человека, в том числе 35 граждан РФ и 29 граждан Абхазии, с ранениями различной степени тяжести были доставлены в лечебные учреждения республики. Из них 28 были госпитализированы. В настоящее время в стационаре в Сухуме остается одна пострадавшая, пятеро были транспортированы в больницу Сочи 4 августа.