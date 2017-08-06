На Урале полиция ищет человека, оставившего младенца в пакете на улице

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции разыскивают человека, оставившего новорожденного ребенка в пакете на улице в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Свердловской области.

"В 07:30 (05:30 мск) в отдел полиции №10 УМВД России по городу Екатеринбургу от сотрудника скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что по линии "03" позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что в Екатеринбурге у дома на улице Технической, 35 лежит завернутый в пакет новорожденный ребенок. По указанному адресу незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции. Данная информация подтвердилась", - сообщили там.

Найденного младенца сотрудники скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу №14. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.

"Сотрудники уголовного розыска устанавливают личность звонившего мужчины. Участковые уполномоченных полиции и представители подразделения по делам несовершеннолетних проводят поквартирный обход и устанавливают возможных очевидцев", - добавили в пресс-службе.