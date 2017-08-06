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Полиция задержала подозреваемого в нападении на американского журналиста в Подмосковье

Происшествия
6 августа, 12:37 дата обновления: 6 августа, 12:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, августа. /ТАСС

В нападении подозревается 51-летний житель Щелковского района

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МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на семью американского журналиста Райли Уаггамана в Щелковском районе Подмосковья.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в преступлении установлен и задержан 51-летний житель Щелковского района", - сообщила ТАСС начальник пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

По данным полиции, сумма материального ущерба составила 10 тыс. рублей.

"4 августа в поселке Монино в одном из домов по улице Алксниса через открытое окно первого этажа неизвестный в маске проник в жилище и, угрожая 49-летней женщине и ее 31-летнему зятю предметом, похожим на нож, нанес телесные повреждения мужчине. После этого открыто похитил денежные средства и мобильные телефоны", - рассказала Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ ("Разбой"). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что разбойное нападение было совершено на американского журналиста Райли Уаггамана и его семью. Он работает замредактора англоязычного интернет-СМИ Russia Insider и корреспондентом телекомпании Press TV.

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