Замглавы МЧС поручил контролировать безопасность работ на руднике "Мир" в Якутии

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МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Замглавы МЧС Владлен Аксенов поручил организовать контроль за работой смен горноспасателей и других специалистов, которые задействованы в поисково-спасательной операции на подтопленном руднике "Мир" в Якутии.
Под его руководством в режиме видеоконференц-связи состоялось заседание оперативного штаба в Мирнинском районе Якутии, на котором обсуждались вопросы поисково-спасательных работ на руднике "Мир".
"Организуйте учет объемов работ по расчистке выработок в шахте, которые были выполнены горноспасательными сменами, - сказал Аксенов. - Контролируйте безопасность всех специалистов, которые занимаются монтажом и демонтажем оборудования (насосных установок, системы электроснабжения), информация не должна быть потеряна".
Он отметил, что необходимо осуществлять мониторинг всех процессов, происходящих в вентиляционной шахте рудника."Анализируйте качество проветривания шахты. Состав вентиляционной струи должен соответствовать всем расчетным требованиям по технике безопасности, - добавил Аксенов.- В случае уменьшения количества воздуха на аварийных участках, в приоритетном порядке определяйте, с чем связаны эти процессы".
В воскресенье утром на рудник "Мир" прибыли промышленные альпинисты, которые проводят разведку места спуска по скважинам шахты.
Всего к работам по ликвидации последствий аварии привлечены 339 человек и 35 единиц техники, в том числе от МЧС России - 258 человек и 27 единиц техники.