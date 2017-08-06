Иранский военнослужащий открыл огонь на базе к югу от Тегерана

ТАСС, 6 августа. Иранский военнослужащий открыл огонь в воскресенье на военной базе, расположенной к югу от Тегерана. Об это сообщило агентство Mehr.

По его информации, в результате инцидента, который произошел на базе в Кахризаке (под Тегераном), по предварительной информации, были ранены 10 военнослужащих. Все пострадавшие доставлены в больницу. Подробности случившегося не приводятся.