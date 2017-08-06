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Иранский военнослужащий открыл огонь на базе к югу от Тегерана

Происшествия
6 августа, 15:43 UTC+3 ТАСС

Ранены 10 человек

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 6 августа. Иранский военнослужащий открыл огонь в воскресенье на военной базе, расположенной к югу от Тегерана. Об это сообщило агентство Mehr.

По его информации, в результате инцидента, который произошел на базе в Кахризаке (под Тегераном), по предварительной информации, были ранены 10 военнослужащих. Все пострадавшие доставлены в больницу. Подробности случившегося не приводятся.

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