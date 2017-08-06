СК РФ выясняет обстоятельства гибели сотрудника МЧС на пожаре в Тамбовской области

ТАСС, 6 августа. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели во время тушения пожара в помещении сауны сотрудника ГУ МЧС по Тамбовской области. Мужчина оказался под завалами после обрушения кровли горящего здания, сообщили в следственном управлении СК РФ по Тамбовской области.

"Сегодня ночью в Моршанске произошло возгорание в помещении коммерческой сауны, после чего администратор сразу вызвал аварийно-спасательные службы. Во время тушения один из пожарных забрался на крышу. В этот момент произошло частичное обрушение кровли, в результате мужчина оказался под завалами", - уточнили в ведомстве.

Прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть 29-летнего пожарного после того, как его тело извлекли из-под завалов.

"По данному факту Моршанским межрайонным следственным отделом начата доследственная проверка, в ходе которой следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего", - сказали в СК РФ.

Для определения точной причины возгорания и смерти пожарного назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы соответственно. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре в сауне поступило на пульт дежурного в 02:37 мск, а в 03:15 мск пожар был ликвидирован. В результате возгорания в здании сгорела крыша площадью 200 кв. м. Причина инцидента уточняется.