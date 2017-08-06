Вертолеты МЧС тушат природный пожар в горах Крыма на площади 50 гектаров

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Вертолеты МЧС привлечены к тушению природного пожара площадью 50 гектаров в горах в Судаке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

"В городском округе Судак в труднодоступной горной местности действует природный пожар на площади 50 га. Угрозы населенному пункту нет. К тушению пожара привлечены вертолеты Ми-8 и Ка-32 МЧС России с водосливным устройством (ВСУ-5)", - сообщили в ГУ МЧС.

Вертолеты слили на возгорание 155 тыс. литров воды за 31 слив.

МЧС усиливает авиационную группировку в районе пожара. На тушение направлены самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ка-32.