В Зеленограде во время массовой драки погиб один человек

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в участии в массовой драке в Зеленограде, в ходе которой один человек погиб и двое получили ранения. Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве, конфликт произошел рано утром в воскресенье на охраняемом вневедомственной охраной объекте на улице Генерала Алексеева.

"При осмотре объекта в одном из помещений сотрудники Росгвардии обнаружили троих мужчин с колото-резаными ранениями брюшной полости. Одни из потерпевших скончался на месте, остальные были переданы для оказания медицинской помощи бригаде скорой помощи", - сообщили в пресс-службе.

Предварительно установлено, что у потерпевших произошел конфликт на бытовой почве с группой граждан, которые скрылись с места происшествия на легковом автомобиле.

Сотрудники ведомства обнаружили разыскиваемый автомобиль недалеко от места происшествия. В нем находились четверо граждан в возрасте от 27 до 32 лет, которые были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. "В ходе личного досмотра у молодых людей были обнаружены и изъяты четыре ножа, электрошокер и предмет, похожий на пистолет", - добавили в ГУ Росгвардии.