Трасса М-7 перекрыта из-за рухнувшего пешеходного моста

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ВЛАДИМИР, 6 августа. /ТАСС/. Трасса М-7 "Волга" перекрыта из-за рухнувшего надземного пешеходного моста на территории Вязниковского района Владимирской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Управления МВД по Владимирской области, мост обрушился из-за строительного крана.
"В настоящее время трасса перекрыта. По предварительной информации, строительный кран задел мост, в результате чего он разрушился", - сказал собеседник агентства.
По данным ряда СМИ, во время обрушения перехода, на нем находились люди. Информация о пострадавших уточняется. На месте ЧП работают сотрудники полиции, которые организуют транспортное движение.
На месте также работает оперативная группа МЧС, сообщил ТАСС первый вице-губернатор региона Алексей Конышев. "Информация есть, но пока без подробностей. Пришла устная информация (об обрушении надземного перехода), на место выехала оперативная группа МЧС, посмотрим сейчас, что произошло", - уточнил первый вице-губернатор.