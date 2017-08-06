Трасса М-7 перекрыта из-за рухнувшего пешеходного моста

ВЛАДИМИР, 6 августа. /ТАСС/. Трасса М-7 "Волга" перекрыта из-за рухнувшего надземного пешеходного моста на территории Вязниковского района Владимирской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Управления МВД по Владимирской области, мост обрушился из-за строительного крана.

"В настоящее время трасса перекрыта. По предварительной информации, строительный кран задел мост, в результате чего он разрушился", - сказал собеседник агентства.

По данным ряда СМИ, во время обрушения перехода, на нем находились люди. Информация о пострадавших уточняется. На месте ЧП работают сотрудники полиции, которые организуют транспортное движение.

На месте также работает оперативная группа МЧС, сообщил ТАСС первый вице-губернатор региона Алексей Конышев. "Информация есть, но пока без подробностей. Пришла устная информация (об обрушении надземного перехода), на место выехала оперативная группа МЧС, посмотрим сейчас, что произошло", - уточнил первый вице-губернатор.