Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трасса М-7 перекрыта из-за рухнувшего пешеходного моста

Происшествия
6 августа, 17:25 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 6, августа. /ТАСС

Информация о пострадавших уточняется

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИМИР, 6 августа. /ТАСС/. Трасса М-7 "Волга" перекрыта из-за рухнувшего надземного пешеходного моста на территории Вязниковского района Владимирской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Управления МВД по Владимирской области, мост обрушился из-за строительного крана.

"В настоящее время трасса перекрыта. По предварительной информации, строительный кран задел мост, в результате чего он разрушился", - сказал собеседник агентства.

По данным ряда СМИ, во время обрушения перехода, на нем находились люди. Информация о пострадавших уточняется. На месте ЧП работают сотрудники полиции, которые организуют транспортное движение.

На месте также работает оперативная группа МЧС, сообщил ТАСС первый вице-губернатор региона Алексей Конышев. "Информация есть, но пока без подробностей. Пришла устная информация (об обрушении надземного перехода), на место выехала оперативная группа МЧС, посмотрим сейчас, что произошло", - уточнил первый вице-губернатор.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Байкал: экологические проблемы великого озера
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Фото
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Власти Венесуэлы заявили о теракте на военной базе
2
Игорь Акинфеев не сыграет в матче РФПЛ с "Рубином"
3
Лавров разъяснил Тиллерсону суть ответных мер России на санкции США
4
Открытие памятника погибшему в Пальмире Герою России. Видеотрансляция
5
Четверо военнослужащих погибли при стрельбе на базе под Тегераном
6
"Аврора" не будет стрелять в день 100-летия революции
7
Трасса М-7 перекрыта из-за рухнувшего пешеходного моста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама