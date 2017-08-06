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В ДТП в ХМАО погибли четыре человека

Происшествия
6 августа, 20:21 UTC+3 ТАСС ТАСС 6, августа. /ТАСС

Водитель Daewoo Nexia при обгоне внедорожника Lexus не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с "Уралом"

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ТАСС, 6 августа. /ТАСС/. Четыре человека погибли в воскресенье вечером в результате ДТП с участием трех автомобилей на автодороге Сургут - Лянтор в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

"Произошло ДТП с участием трех автомобилей: "Урала", Daewoo Nexia и Lexus. В результате произошедшего четыре человека из легкового автомобиля... погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель Daewoo Nexia при обгоне внедорожника Lexus не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с "Уралом". Водитель внедорожника доставлен в медучреждение.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники следственно-оперативной группы и наряды ГИБДД, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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