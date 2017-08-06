В Челябинске тушат пожар на мебельной фабрике площадью 700 кв. метров

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ТАСС, 6 августа. Более 60 человек и 20 единиц техники ликвидируют крупный пожар на мебельной фабрике в Челябинске. Как сообщила в субботу пресс-служба ГУМЧС по Челябинской области, пламя распространилось на площади около 700 кв. метров.
"Случай сложный, большая площадь горения и безводный район. Дополнительную сложность пожару придает специфика данного объекта - много горючих материалов. Однако жителям города беспокоиться не стоит. Ситуация находится под контролем", - прокомментировал ситуацию заместитель начальника ГУМЧС Вадим Трунов.
По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.