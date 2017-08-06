На востоке Москвы иномарка столкнулась с полицейским автомобилем

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Легковой автомобиль Audi столкнулся с полицейским автомобилем на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

""На Щербаковской улице произошло столкновение легкового автомобиля "Ауди" и служебного автомобиля. Информация о пострадавших уточняется", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники столичной Госавтоинспекции, обстоятельства и причины аварии устанавливаются.