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На востоке Москвы иномарка столкнулась с полицейским автомобилем

Происшествия
6 августа, 22:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, августа. /ТАСС

Информация о пострадавших уточняется

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МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Легковой автомобиль Audi столкнулся с полицейским автомобилем на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

""На Щербаковской улице произошло столкновение легкового автомобиля "Ауди" и служебного автомобиля. Информация о пострадавших уточняется", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники столичной Госавтоинспекции, обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

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