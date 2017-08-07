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Мосгорсуд проверит законность решения о выдворении из РФ журналиста "Новой газеты"

Происшествия
7 августа, 0:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

Басманный суд ранее постановил выдворить Али Феруза из России в Узбекистан за нарушение миграционного законодательства

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник рассмотрит жалобу защиты корреспондента "Новой газеты" Али Феруза (Худоберди Нурматова) на решение о его выдворении из России в Узбекистан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

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В марте Феруз был задержан по статье КоАП РФ о нарушении правил въезда или режима пребывания в России, на него был составлен административный протокол, но он не явился в суд. Басманный суд 1 августа признал журналиста виновным по соответствующей статье КоАП. Суд постановил выдворить Феруза из России в Узбекистан за нарушение миграционного законодательства. До вступления решения суда в силу журналист будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан, в четверг к нему допустили адвоката.

Феруз утверждает, что во время конвоирования его избил судебный пристав, в связи с чем планирует в ближайшее время подать апелляцию в суд и жалобу на побои. По данным Федеральной службы судебных приставов России, Феруз по прибытии в центр отказался от медицинской помощи и заполнил опросный лист об отсутствии телесных повреждений.

В Cовете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявили, что выдворение из России журналиста "Новой газеты" противоречит Конституции РФ и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, учитывая, что члены семьи Феруза являются гражданами РФ. Кроме того, отметили в СПЧ, Совет уже не один месяц занимается урегулированием правового статуса Феруза и "намерен приложить все силы к благополучному разрешению данной проблемы".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил журналистам, что в Кремле знают о ситуации с корреспондентом "Новой газеты", однако российские власти не могут закрыть глаза на нарушения правил въезда в Россию, которые были допущены Ферузом. Песков добавил, что на эту проблему обращено внимание российских миграционных и иных властей.

Вместе с тем, как сообщили в Минюсте России, Страсбургский суд уведомил российские власти о запрете выдворять журналиста до рассмотрения его жалобы в Европейском суде.

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Ситуация вокруг журналиста Али Феруза
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