На химическом заводе в Калифорнии произошел пожар

ТАСС, 7 августа. Крупный пожар произошел в воскресенье на химическом заводе, расположенном около города Ридли (штат Калифорния). Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на местную полицию.

По ее информации, на месте инцидента слышны звуки взрывов, с территории завода поднимается густой черный дым.

На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов.

Данных о пострадавших и причинах возгорания не поступало.