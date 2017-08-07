Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На химическом заводе в Калифорнии произошел пожар

Происшествия
7 августа, 0:31 UTC+3 ТАСС

По информации местной полиции, с территории завода поднимается густой черный дым

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 7 августа. Крупный пожар произошел в воскресенье на химическом заводе, расположенном около города Ридли (штат Калифорния). Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на местную полицию.

По ее информации, на месте инцидента слышны звуки взрывов, с территории завода поднимается густой черный дым.

На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов.

Данных о пострадавших и причинах возгорания не поступало.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Байкал: экологические проблемы великого озера
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Фото
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Ъ": Минфин разработал поправки к закону об ОСАГО для защиты водителей
2
МИД Польши: Варшава готова покупать газ у Москвы только по конкурентной цене
3
Россияне смогут увидеть лунное затмение почти на всей территории страны
4
В Зеленограде во время массовой драки погиб один человек
5
В Уссурийске из-за паводка после ливня ввели режим ЧС
6
В Москве два человека пострадали в ДТП с полицейской машиной
7
Глава МИД Польши надеется в сентябре провести переговоры с Лавровым
Темы дня
Новости партнеров
Реклама