На химическом заводе в Калифорнии произошел пожар

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ТАСС, 7 августа. Крупный пожар произошел в воскресенье на химическом заводе, расположенном около города Ридли (штат Калифорния). Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на местную полицию.
По ее информации, на месте инцидента слышны звуки взрывов, с территории завода поднимается густой черный дым.
На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов.
Данных о пострадавших и причинах возгорания не поступало.