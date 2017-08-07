В США из-за торнадо без электричества остались 11 тысяч человек

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. 13 человек получили ранения различной тяжести в воскресенье в городе Талса (штат Оклахома) в результате стремительно перемещающегося торнадо. Без электричества остались тысячи потребителей, сообщили власти города.

"Команды городских служб заняты уборкой улиц. Жителям рекомендуется держаться подальше от завалов и особенно от накренившихся или поваленных столбов электропередач", - информировал совет Талсы в своем Twitter. Он разместил фотографии, на которых видны разрушенные здания, кучи мусора, покосившиеся столбы с нарушенными линиями электропередач.

Here's a look at some damage from last night's storms. Pls remember to stay away from downed lines- even if power is out they could be "on" pic.twitter.com/8b19tIxYuT — Public Service Co. (@PSOklahoma) 6 August 2017

Согласно последним сведениям управления неотложной медпомощи штата, два человека получили травмы, представляющие угрозу для жизни. Еще 11 пострадавших госпитализированы и находятся в местных больницах, включая госпиталь Св. Франциска. Как сообщила его администрация, медпомощь в целом получили примерно 30 человек.

Согласно информации метеорологической службы США, торнадо, скорость вихревых потоков в центре которого достигала 60,4 м/с, обрушился на Талсу в 01:00 по местному времени. Электроэнергии лишились около 11 тыс. потребителей. Через несколько часов благодаря усилиям сотрудников энергетических компаний их число сократилось до чуть более 4,3 тыс.

Heavy damage to our system in Tulsa. Many customers will be back on today-tomorrow evening. Those hit hardest by tornado will take longer. pic.twitter.com/AmYb2Pd5lD — Public Service Co. (@PSOklahoma) 6 August 2017

Our crews from SE and SW OK & crews from TX & MO joined our Tulsa area team to rebuild in areas hit by the tornado and heavy storms. pic.twitter.com/F6RRQQCtns — Public Service Co. (@PSOklahoma) 6 August 2017

Here's a look at some damage from last night's storms. Pls remember to stay away from downed lines- even if power is out they could be "on" pic.twitter.com/8b19tIxYuT — Public Service Co. (@PSOklahoma) 6 August 2017