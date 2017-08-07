Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В США из-за торнадо без электричества остались 11 тысяч человек

Происшествия
7 августа, 2:01 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, августа. /ТАСС

По данным властей города Талса, из-за стихии пострадали по меньшей мере 13 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. 13 человек получили ранения различной тяжести в воскресенье в городе Талса (штат Оклахома) в результате стремительно перемещающегося торнадо. Без электричества остались тысячи потребителей, сообщили власти города.

"Команды городских служб заняты уборкой улиц. Жителям рекомендуется держаться подальше от завалов и особенно от накренившихся или поваленных столбов электропередач", - информировал совет Талсы в своем Twitter. Он разместил фотографии, на которых видны разрушенные здания, кучи мусора, покосившиеся столбы с нарушенными линиями электропередач.

Согласно последним сведениям управления неотложной медпомощи штата, два человека получили травмы, представляющие угрозу для жизни. Еще 11 пострадавших госпитализированы и находятся в местных больницах, включая госпиталь Св. Франциска. Как сообщила его администрация, медпомощь в целом получили примерно 30 человек.

Согласно информации метеорологической службы США, торнадо, скорость вихревых потоков в центре которого достигала 60,4 м/с, обрушился на Талсу в 01:00 по местному времени. Электроэнергии лишились около 11 тыс. потребителей. Через несколько часов благодаря усилиям сотрудников энергетических компаний их число сократилось до чуть более 4,3 тыс.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Тайфуны и ураганы
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Байкал: экологические проблемы великого озера
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Фото
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Зеленограде во время массовой драки погиб один человек
2
На востоке Москвы иномарка столкнулась с полицейским автомобилем
3
Россияне смогут увидеть лунное затмение почти на всей территории страны
4
Саакашвили заявил, что намерен легально вернуться на Украину
5
В Италии открыли памятник геройски погибшему в Сирии Александру Прохоренко
6
Глава минэнерго Украины: американский уголь устроил Киев по цене и качеству
7
Тайфун "Нору" поменял направление и не угрожает Приморью
Темы дня
Новости партнеров
Реклама