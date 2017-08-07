Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Уссурийске из-за паводка после ливня ввели режим ЧС

Происшествия
7 августа, 3:53 UTC+3 ТАСС

Как сообщили местные власти, за ночь поступило почти две тысячи заявлении о подтоплении

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Юрий Смитюк/ТАСС, архив

ТАСС, 7 августа. Режим чрезвычайной ситуации введен в Уссурийском городском округе Приморского края, где после ливня поступило около 2 тыс. заявлений о подтоплении. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе округа.

Смотрите также

Летний экстрим-2017: непогода вынуждает закрывать дороги и эвакуировать детей

В ночь с 6 на 7 августа 2017 года в южных районах Приморского края выпало большое количество осадков. По информации синоптиков, дожди разной интенсивности продолжатся в регионе еще в течение суток.

"В Уссурийске введен режим ЧС, развернуты два пункта временного размещения, в них пока находятся четыре человека. За ночь поступило 1,9 тыс. заявлении о подтоплении, потеряна связь с десятком сел, есть угроза прорыва дамбы. Без света остается около половины района", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, по данным пресс-службы, из-за подтопления в городе не работают три детских сада, две поликлиники - детская и взрослая, хлебозавод. Решается вопрос о привлечении военной техники и подразделений Восточного военного округа для ликвидации последствий.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, ночью из-за ливней оказались затопленными также несколько населенных пунктов в Хасанском и Надеждинском районах. "Наибольшее количество осадков - более 250 мм - выпало в селе Барабаш Хасанского района, в Уссурийске - более 200 мм", - говорится в сообщении.

Смотрите также
Вид на жилой район Сочи во время наводнения, 25 июня 2015 года

Паводки, наводнения и подтопления в России в 2012-2017 гг. Досье

Подтопленными оказались села Кравцовка, Барабаш, Занадворовка в Хасанском районе, Уссурийск, Кроуновка, Тихое, Оленевод в Надеждинском районе. Перемыта трасса возле сел Занадворовка и Барабаш, переливы через дороги отмечены в Уссурийске, нет проезда к Кроуновке. В пострадавших районах произошли нарушения в электроснабжении, их устранением занимаются восстановительные бригады. По сведениям регионального ГУ МЧС, фиксируются подтопления низменных участков дорог и приусадебных участков, отменена часть автобусных рейсов, следующих в Уссурийск.

С помощью пожарных были эвакуированы жители населенных пунктов, отрезанных от внешнего мира водой. Две группы приморских спасателей выдвинулись в районы, чтобы наладить лодочные переправы, в ближайшее время третья группа отправится в Уссурийск. Также задействованы подразделения краевых пожарных.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Наводнения в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Байкал: экологические проблемы великого озера
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Фото
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Ъ": Минфин разработал поправки к закону об ОСАГО для защиты водителей
2
МИД Польши: Варшава готова покупать газ у Москвы только по конкурентной цене
3
Россияне смогут увидеть лунное затмение почти на всей территории страны
4
В Зеленограде во время массовой драки погиб один человек
5
В Уссурийске из-за паводка после ливня ввели режим ЧС
6
В Москве два человека пострадали в ДТП с полицейской машиной
7
Глава МИД Польши надеется в сентябре провести переговоры с Лавровым
Темы дня
Новости партнеров
Реклама