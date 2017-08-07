В Уссурийске из-за паводка после ливня ввели режим ЧС

ТАСС, 7 августа. Режим чрезвычайной ситуации введен в Уссурийском городском округе Приморского края, где после ливня поступило около 2 тыс. заявлений о подтоплении. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе округа.

В ночь с 6 на 7 августа 2017 года в южных районах Приморского края выпало большое количество осадков. По информации синоптиков, дожди разной интенсивности продолжатся в регионе еще в течение суток.

"В Уссурийске введен режим ЧС, развернуты два пункта временного размещения, в них пока находятся четыре человека. За ночь поступило 1,9 тыс. заявлении о подтоплении, потеряна связь с десятком сел, есть угроза прорыва дамбы. Без света остается около половины района", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, по данным пресс-службы, из-за подтопления в городе не работают три детских сада, две поликлиники - детская и взрослая, хлебозавод. Решается вопрос о привлечении военной техники и подразделений Восточного военного округа для ликвидации последствий.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, ночью из-за ливней оказались затопленными также несколько населенных пунктов в Хасанском и Надеждинском районах. "Наибольшее количество осадков - более 250 мм - выпало в селе Барабаш Хасанского района, в Уссурийске - более 200 мм", - говорится в сообщении.

Подтопленными оказались села Кравцовка, Барабаш, Занадворовка в Хасанском районе, Уссурийск, Кроуновка, Тихое, Оленевод в Надеждинском районе. Перемыта трасса возле сел Занадворовка и Барабаш, переливы через дороги отмечены в Уссурийске, нет проезда к Кроуновке. В пострадавших районах произошли нарушения в электроснабжении, их устранением занимаются восстановительные бригады. По сведениям регионального ГУ МЧС, фиксируются подтопления низменных участков дорог и приусадебных участков, отменена часть автобусных рейсов, следующих в Уссурийск.

С помощью пожарных были эвакуированы жители населенных пунктов, отрезанных от внешнего мира водой. Две группы приморских спасателей выдвинулись в районы, чтобы наладить лодочные переправы, в ближайшее время третья группа отправится в Уссурийск. Также задействованы подразделения краевых пожарных.