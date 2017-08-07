Площадь лесных пожаров в Якутии за неделю выросла на 40%

ЯКУТСК, 7 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Якутии за неделю выросла на 30 тыс. га и составила 72,8 тыс. га, количество пожаров увеличилось с 14 до 35. Об этом в понедельник сообщает департамент по лесным отношениям республики.

"На охраняемой территории Якутии действуют 35 лесных пожаров на общей площади 72,8 тыс. га, в том числе покрытой лесом площади - 18,7 тыс. га. Площадь двух пожаров на территории национального парка "Ленские столбы" составляет 85 га, из них лесной площади - 60 га", - отметили в ведомстве.

По информации департамента, площадь природных пожаров на начало прошлой недели составляло 42,8 тыс. га.

Всего на тушении лесных пожаров работают 1,04 тыс. человек, в том числе 297 специалистов парашютно-десантной пожарной службы Авиалесоохраны, 171 работник лесничеств и службы наземной охраны лесов, 501 мобилизованный из числа местного населения, также 71 сотрудник пожарной службы. Задействовано 75 единиц наземной техники.