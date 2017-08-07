Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Площадь лесных пожаров в Якутии за неделю выросла на 40%

Происшествия
7 августа, 5:21 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 7, августа. /ТАСС

В настоящее время действуют 35 лесных пожаров на общей площади 72,8 тысячи га

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯКУТСК, 7 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Якутии за неделю выросла на 30 тыс. га и составила 72,8 тыс. га, количество пожаров увеличилось с 14 до 35. Об этом в понедельник сообщает департамент по лесным отношениям республики.

Читайте также новости по теме:
Лесные пожары в России
© ТАСС/ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу

В Якутии увеличилась площадь лесных пожаров на 7,6 тыс. га

Осадки и похолодание до конца дня прогнозируются на Ямале, где введен ЧС по пожарам

Площадь пожаров в Югре уменьшилась за сутки почти на 3 тыс. га

"На охраняемой территории Якутии действуют 35 лесных пожаров на общей площади 72,8 тыс. га, в том числе покрытой лесом площади - 18,7 тыс. га. Площадь двух пожаров на территории национального парка "Ленские столбы" составляет 85 га, из них лесной площади - 60 га", - отметили в ведомстве.

По информации департамента, площадь природных пожаров на начало прошлой недели составляло 42,8 тыс. га.

Всего на тушении лесных пожаров работают 1,04 тыс. человек, в том числе 297 специалистов парашютно-десантной пожарной службы Авиалесоохраны, 171 работник лесничеств и службы наземной охраны лесов, 501 мобилизованный из числа местного населения, также 71 сотрудник пожарной службы. Задействовано 75 единиц наземной техники.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Лесные пожары в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Байкал: экологические проблемы великого озера
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Фото
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Ъ": Минфин разработал поправки к закону об ОСАГО для защиты водителей
2
МИД Польши: Варшава готова покупать газ у Москвы только по конкурентной цене
3
Россияне смогут увидеть лунное затмение почти на всей территории страны
4
В Зеленограде во время массовой драки погиб один человек
5
В Уссурийске из-за паводка после ливня ввели режим ЧС
6
В Москве два человека пострадали в ДТП с полицейской машиной
7
Глава МИД Польши надеется в сентябре провести переговоры с Лавровым
Темы дня
Новости партнеров
Реклама