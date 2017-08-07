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При пожаре в Башкирии погибли девять человек

Происшествия
7 августа, 6:23 дата обновления: 7 августа, 6:45 UTC+3 УФА УФА 7, августа. /ТАСС

Среди них пятеро детей

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УФА, 7 августа. /ТАСС/. Девять человек, в том числе пятеро детей погибли в результате пожара в бревенчатом доме в деревне Угузево в Башкирии.

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Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе МЧС по республике.

"В результате происшествия девять человек погибли, из них пятеро детей. Еще три человека пострадали", - сказали в пресс-службе.

Как сообщила ТАСС заведующая отделом пресс-службы Минздрава республики Айгуль Абдуллина, выжившие пострадавшие были эвакуированы в Бирскую центральную районную больницу.

"В приемном покое их осмотрели, провели исследования. Один из них в связи с отсутствием показаний для стационарного лечения был отпущен для амбулаторного наблюдения. Двое госпитализированы: один в хирургическое, другой - в травматологическое отделения. Среди госпитализированных детей нет", - сказала она.

Старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Башкирии Светлана Абрамова ранее сообщила ТАСС, что следователи выехали на место, чтобы провести осмотр.

По данным ГУ МЧС по Башкирии, пожар произошел около 00:24 мск в жилом бревенчатом доме мансардного типа в Бирском районе. Он был потушен в 04:22 мск силами 16 человек, в распоряжении которых было семь единиц техники.

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