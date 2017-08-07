Суд продлил арест Хорошавину до 7 ноября

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 августа. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Суд Южно-Сахалинска в понедельник продлил до 7 ноября арест экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и его ряда его бывших подчиненных по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении срока ареста на три месяца Хорошавину, Андрею Икрамову и Сергею Карепкину. Данное решение можно обжаловать в течение трех дней", - сказала судья Елена Поликина. По ее словам, экс-министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Борисов останется под домашним арестом.

Адвокаты подсудимых просили суд изменить меру пресечения на домашний арест. "Состояние здоровья моего подзащитного ухудшилось, с 19 июля он жалуется на высокое давление, головокружение, слабость, жжение в груди, а также боль в колене. Изменение меры пресечения на домашний арест позволит завершить медицинское обследование, назначить лечение и создать оптимальные условия для выздоровления и участия в судебных заседаниях", - заявила в своем ходатайстве адвокат Хорошавина Ольга Артюхова. Она добавила, что никаких причин подозревать экс-губернатора в намерении сбежать нет: открытых виз для выезда в другие страны у него не имеется.

Бывший помощник Хорошавина Андрей Икрамов попросил отпустить его под залог в 9 млн рублей. "Такую сумму могут собрать мои друзья и родственники", - сказал он. Он также напомнил суду, что состояние его здоровья значительно ухудшилось, на прошлой неделе он потерял сознание прямо во время заседания.

Суд Южно-Сахалинска приступил к рассмотрению дела Хорошавина 6 марта. В деле насчитывается девять эпизодов получения взяток на сумму 522 млн рублей. На скамье подсудимых также находятся заместитель экс-губернатора Сергей Карепкин, советник Икрамов и экс-министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Борисов. Они обвиняются в преступлениях по статьям УК РФ "Получение взятки" и "Легализация денежных средств, добытых преступным путем".

Хорошавина задержали 3 марта 2015 года. По версии следствия, в 2009 году он создал организованную преступную группу, члены которой получили от восьми предпринимателей взятки на сумму более 522 млн рублей. 25 марта того же года президент РФ Владимир Путин уволил Хорошавина с поста губернатора в связи с утратой доверия.