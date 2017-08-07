СК назвал возможной причиной пожара в Башкирии неисправную проводку

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УФА, 7 августа. /ТАСС/. Пожар в деревне Угузево в Башкирии, жертвами которого стали девять человек, мог произойти из-за неисправности электрической проводки, сообщила в понедельник ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Светлана Абрамова.
"Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Предварительная причина пожара - неисправная электропроводка. Дело взято на контроль и. о. руководителя следственного управления", - сказала она.
Как ранее сообщили в пресс-службе МЧС по республике, пожар произошел около 00:24 мск в жилом бревенчатом доме мансардного типа в Бирском районе. В результате происшествия девять человек погибли, из них пятеро детей. Еще три человека пострадали.