МЧС: более 1,4 тыс. домов подтоплены в Приморье

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ТАСС, 7 августа. Более 1,4 тыс. домов подтоплены в результате проливных дождей в Приморском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"В трех муниципальных районах и Уссурийске подтоплены более 1,4 тыс. жилых домов и придомовых территорий с населением более 10 тыс. человек", - сказал собеседник агентства. По его словам, в пункты временного размещения отселены 200 человек.

Кроме того, разрушены три автомобильных моста, подмыты три участка железнодорожного полотна и два железнодорожного моста, задержаны три пассажирских поезда, их пассажиров перевезли автотранспортом, еще пять поездов отменены. Частично повреждено дорожное полотно на пяти участках автомобильных дорог местного значения.

"В пострадавших районах работают оперативные штабы и группы, к аварийно-восстановительным работам привлечена аэромобильная группировка ГУ МЧС РФ по Приморскому краю", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, в работах задействованы спасатели Амурского спасательного центра и Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда.