Работники "Почты России" похитили более 7 млн рублей в Вологодской области

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Служба безопасности "Почты России" разоблачила троих кассиров, похитивших более 7 млн рублей в Вологодской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерального почтового оператора.
"В результате проведения контрольно-профилактических мероприятий сотрудниками службы корпоративной безопасности "Почты России" выявлен факт присвоения крупной суммы денежных средств работниками Николаевского почтамта УФПС Волгоградской области", - сказал собеседник агентства.
По его словам, главный кассир районной почты и двое ее подчиненных похитили из кассы предприятия более 7 млн рублей. "Чтобы руководство не уличило их в краже, три женщины подделывали кассовые документы как в бумажном, так и в электронном виде. Таким образом, подозреваемым некоторое время удавалось скрывать недостачу", - отметили в пресс-службе.
В ходе плановой проверки сотрудники почтовой безопасности выявили факт хищения денег и частично возместили ущерб, причиненный предприятию.
В пресс-службе отметили, что в настоящее время проверка по данному факту продолжается, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. Все материалы будут переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.