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В Бурятии задержали второго подозреваемого в убийстве борца Власко

Происшествия
7 августа, 10:42 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 7, августа. /ТАСС

Подозреваемым предъявлено предварительное обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

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УЛАН-УДЭ, 7 августа. /ТАСС/. Второй подозреваемый в убийстве борца Юрия Власко задержан в Бурятии, сообщили в республиканском следственном управлении (СУ) СК РФ. Первый подозреваемый был задержан на минувшей неделе.

"Удалось установить личность и задержать обоих подозреваемых молодых людей. Ими оказались ранее судимые жители Улан-Удэ, 29 и 33 лет. Им уже предъявлено предварительное обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Убийство, совершенное группой лиц" УК РФ, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ведомства.

Тело Власко было найдено в ночь на 29 июля на берегу озера Байкал. По данным следствия, местный борец вместе со спортсменами из других регионов отдыхал на озере после турнира в Улан-Удэ. Ночью завязалась драка с местными жителями или другими отдыхающими, в ходе которой Власко был убит ножом, сообщали следователи.

Власко - мастер спорта международного класса по вольной борьбе, многократный победитель российских и международных соревнований в весовой категории до 96 кг, двукратный победитель юниорского чемпионата Европы.

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