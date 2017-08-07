Прокурор потребовал восемь лет для обвиняемого по делу "26 февраля" в Крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Государственный обвинитель в понедельник в ходе прений потребовал приговорить к восьми годам лишения свободы замглавы запрещенного в РФ "Меджлиса крымско-татарского народа" Ахтема Чийгоза, обвиняемого в организации массовых беспорядков у здания крымского парламента в феврале 2014 года, передает корреспондент ТАСС из зала Верховного суда Крыма, где рассматривается дело.
"Прошу суд признать Чийгоза виновным и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказала прокурор.
По мнению обвинения, вина Чийгоза полностью доказана. Далее в ходе прений позицию обозначит адвокат обвиняемого Николай Полозов.
По данным следствия, в результате беспорядков 26 февраля 2014 года у здания крымского парламента два человека погибли, 79 получили травмы. Организатором беспорядков следствие и прокуратура Чийгоза, он вину не признает.
По мнению гособвинителя, следствием и судом было установлено, что Чийгоз "разработал преступный план по организации массовых беспорядков" в ходе митинга у здания крымского парламента в Симферополе с целью сорвать планируемую сессию, в ходе которой, как ожидалось, депутаты хотели рассмотреть вопрос о воссоединении Крыма с Россией. Представитель прокуратуры отметила, что цель была достигнута: сессия была сорвана, при этом в ходе митинга участники бросали бутылки, инициировали драки, повреждали имущество в парламенте.
Обвинитель отметила, что, вынося приговор, суд может учесть, что Чийгоз ранее не был судим, и на его иждивении есть несовершеннолетний ребенок. Потерпевшие в ходе прений поддержали позицию прокурора.
"Меджлис крымско-татарского народа" - запрещенная в РФ экстремистская организация. Иск о признании ее экстремистской был подан занимавшей в то время пост прокурора Крыма Натальей Поклонской 15 февраля 2016 года в Верховный суд республики, который поддержал доводы истца. В сентябре прошлого года Верховный суд России подтвердил данное решение, тем самым оно вступило в законную силу. Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя решение о запрете деятельности "Меджлиса крымско-татарского народа", отметил, что тем самым суд положил конец попыткам этой организации дестабилизировать ситуацию на полуострове.