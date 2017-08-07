На Украине из-за непогоды 93 населенных пункта остались без света

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КИЕВ, 7 августа. /ТАСС/. Сильные дожди и порывы ветра обесточили 93 населенных пункта в пяти областях Украины, один человек погиб. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"В результате осложнения погодных условий [дождь, гроза, порывы ветра], из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи произошло обесточивание 93 населенных пунктов в пяти областях", - говорится в сообщении.
Без света остались города и поселки в Николаевской, Одесской, Винницкой, Киевской и Кировоградской областях.
По информации ГСЧС, в результате разгула стихии один человек погиб, пятеро получили ранения.
Метеорологи предупреждают, что 7 и 8 августа на территории всей Украины ожидаются сильные дожди и грозы.