Свердловская прокуратура проверяет законность избрания главы города Богданович

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Прокуратура города Богданович Свердловской области проводит проверку законности избрания нового главы Богдановичского городского округа, сообщили ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным местных СМИ, 3 августа депутаты гордумы приняли решение о назначении главой Богдановичского городского округа Владимира Голованова, который ранее занимал должность начальника отдела финансов мэрии. В конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы городского округа заявили, что назначение было нелегитимным.

"В прокуратуру поступила жалоба по данному факту. Богдановичская городская прокуратура проводит проверку, ее результаты будут оглашены позже", - сообщили в пресс-службе.

С 2012 года муниципалитет возглавляет Владимир Москвин. По итогам годового отчета депутатский корпус оценил его работу неудовлетворительно.