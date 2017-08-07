Горнопроходчики завершили работы из-за сложной геологической ситуации на карьере "Мир"

Тарпищев: победа в паре на Уимблдоне способствовала успеху Макаровой в ВашингтонеСпорт 7 августа, 13:09
СК возбудил уголовное дело о подтоплении на руднике "Мир" в ЯкутииПроисшествия 7 августа, 13:07
Исследование: Месси является лучшим футболистом в истории чемпионата ИспанииСпорт 7 августа, 12:57
Более 60% британцев не одобряют действия правительства Мэй на переговорах по BrexitМеждународная панорама 7 августа, 12:50
Дом Наркомфина в Москве отреставрируют через два годаМосква 7 августа, 12:38
Комиссия РФС рассмотрит работу судьи Николаева в матче "Краснодар" - "Урал"Спорт 7 августа, 12:36
Войска радиационной, химической и биозащиты РФ получат роботов нового поколения до 2020 г.Армия и ОПК 7 августа, 12:34
В работе Facebook и Instagram произошел сбойОбщество 7 августа, 12:32
Федерация бокса России может ввести контракты для спортсменов сборнойСпорт 7 августа, 12:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЯКУТСК, 7 августа. /ТАСС/. Сложная геологическая обстановка на карьере "Мир" стала причиной прекращения работ горнопроходчиков, сообщили в сюжете на официальном телеканале компании "Алроса".
"Горнопроходчики сегодня спустились в карьер до отметки 150 метров, но в северо-западной части карьера произошло обрушение горной массы, дышать в таких условиях невозможно, поэтому горные скалолазы прекратили свою работу", - уточнялось в сюжете.
При этом на самом руднике поисково-спасательные работы продолжаются в круглосуточном режиме. Для обеспечения спасательных работ на горизонтах 310 и 210 подано электричество, продолжают работать установки проветривания, угрозы загазованности шахты нет, ведется мониторинг поступающей в шахту воды.
"В тех горизонтах, где идет поиск, обстановка рабочая. Пути вентилируются, нет никаких угроз по газу в руднике. Установлены все системы контроля воздуха, воды, налажена работа вентиляционных установок, все критерии для обеспечения спасательных работ созданы", - сказал журналистам в Мирном президент компании Сергей Иванов.
Ведется поиск восьми шахтеров, которые остаются под землей. 7 августа их родственники прибыли из Москвы, Донецка, Крыма, Белгорода, Новосибирска и Якутска, с ними встретилось руководство компании, также им оказана психологическая поддержка со стороны специалистов МЧС.