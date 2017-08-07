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Горнопроходчики завершили работы из-за сложной геологической ситуации на карьере "Мир"

Происшествия
7 августа, 12:01 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 7, августа. /ТАСС

На руднике продолжаются поисково-спасательные работы в круглосуточном режиме

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ЯКУТСК, 7 августа. /ТАСС/. Сложная геологическая обстановка на карьере "Мир" стала причиной прекращения работ горнопроходчиков, сообщили в сюжете на официальном телеканале компании "Алроса".

"Горнопроходчики сегодня спустились в карьер до отметки 150 метров, но в северо-западной части карьера произошло обрушение горной массы, дышать в таких условиях невозможно, поэтому горные скалолазы прекратили свою работу", - уточнялось в сюжете.

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При этом на самом руднике поисково-спасательные работы продолжаются в круглосуточном режиме. Для обеспечения спасательных работ на горизонтах 310 и 210 подано электричество, продолжают работать установки проветривания, угрозы загазованности шахты нет, ведется мониторинг поступающей в шахту воды.

"В тех горизонтах, где идет поиск, обстановка рабочая. Пути вентилируются, нет никаких угроз по газу в руднике. Установлены все системы контроля воздуха, воды, налажена работа вентиляционных установок, все критерии для обеспечения спасательных работ созданы", - сказал журналистам в Мирном президент компании Сергей Иванов.

Ведется поиск восьми шахтеров, которые остаются под землей. 7 августа их родственники прибыли из Москвы, Донецка, Крыма, Белгорода, Новосибирска и Якутска, с ними встретилось руководство компании, также им оказана психологическая поддержка со стороны специалистов МЧС.

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