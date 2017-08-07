Горнопроходчики завершили работы из-за сложной геологической ситуации на карьере "Мир"

ЯКУТСК, 7 августа. /ТАСС/. Сложная геологическая обстановка на карьере "Мир" стала причиной прекращения работ горнопроходчиков, сообщили в сюжете на официальном телеканале компании "Алроса".

"Горнопроходчики сегодня спустились в карьер до отметки 150 метров, но в северо-западной части карьера произошло обрушение горной массы, дышать в таких условиях невозможно, поэтому горные скалолазы прекратили свою работу", - уточнялось в сюжете.

При этом на самом руднике поисково-спасательные работы продолжаются в круглосуточном режиме. Для обеспечения спасательных работ на горизонтах 310 и 210 подано электричество, продолжают работать установки проветривания, угрозы загазованности шахты нет, ведется мониторинг поступающей в шахту воды.

"В тех горизонтах, где идет поиск, обстановка рабочая. Пути вентилируются, нет никаких угроз по газу в руднике. Установлены все системы контроля воздуха, воды, налажена работа вентиляционных установок, все критерии для обеспечения спасательных работ созданы", - сказал журналистам в Мирном президент компании Сергей Иванов.

Ведется поиск восьми шахтеров, которые остаются под землей. 7 августа их родственники прибыли из Москвы, Донецка, Крыма, Белгорода, Новосибирска и Якутска, с ними встретилось руководство компании, также им оказана психологическая поддержка со стороны специалистов МЧС.