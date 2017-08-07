Начальник следственного отдела УМВД в Астрахани задержан со взяткой в 500 тыс. рублей

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АСТРАХАНЬ, 7 августа. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Уголовное дело возбуждено в отношении начальника следственного отдела УМВД России по Астрахани Юрия Янченко. Его подозревают в получении взятки в 500 тыс. рублей, сообщил ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Андрей Хегай.
"4 августа 2017 года Янченко, находясь около здания следственного управления УМВД России по области, получил взятку в размере 500 тыс. рублей за незаконные действия по уголовному делу, которое находилось в производстве его отдела. При передаче денежных средств подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ России по области", - сказал Хегай, уточнив, что задержанный обещал местному жителю переквалифицировать возбужденное уголовное дело на менее тяжкую статью.
По данным Хегая, в отношении Янченко дело возбуждено по статье УК РФ "Получение взятки в крупном размере".