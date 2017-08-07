В Саратовской области вторые сутки ищут пропавшего двухлетнего мальчика

САРАТОВ, 7 августа. /ТАСС/. Поиски двухлетнего ребенка, который пропал в воскресенье в селе Красное Самойловского района, вторые сутки идут в Саратовской области. Мальчик гулял во дворе частного дома, а потом пропал из поля зрения матери, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД региона.

"Для организации проведения поисковых мероприятий и координации действий сформирован межведомственный оперативный штаб, в состав которого вошли сотрудники полиции, прокуратуры, Следственного комитета, МЧС и администрации. Всего задействовано более 500 человек, из них 293 сотрудника полиции, включая специалистов кинологической службы полиции". - уточняет пресс-служба.

Отмечается, что к поисковым мероприятиям также привлечено более 200 волонтеров.

Следователями СУ СКР региона по факту безвестного исчезновения ребенка проводится доследственная проверка.