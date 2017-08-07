Пучков ввел в Приморье режим ЧС из-за ливней и подтопления

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков ввел режим чрезвычайной ситуации в Приморье, где в результате ливневых дождей подтоплены более 1,4 тыс. домов. Об этом он заявил в ходе селекторного совещания в понедельник.

"Мы вводим режим ЧС на территории Приморского края", - сказал министр. Он подчеркнул, что необходимо взять на контроль все вопросы, связанные с обеспечением транспортной доступности и функционированием энергоснабжения.

"Я прошу Национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) взять на контроль восстановление движения на железной дороге и доведение всей необходимой информации о задержках поездов по всей линии до всех жителей РФ", - подчеркнул он.

В ходе селекторного совещания министр заслушал доклад с места ЧП, согласно которому в четырех муниципальных образованиях Приморья в результате ливневых дождей выпало до 249 мм осадков. В результате подтопленными оказались более 1,436 тыс. домов с населением более 10 тыс. человек, семь социально значимых объектов. Пострадавших среди населения нет.

По словам докладчика, развернуты шесть пунктов временного размещения вместимостью 650 человек. В настоящее время в них находится около 200 человек. Подтоплены три участка железнодорожного полотна и пять участков дорог, повреждены три автомобильных моста.

В ликвидации последствий подтоплений задействована группировка численностью более 300 человек и свыше 30 единиц техники, из них 16 плавсредств и три воздушных судна. Ранее вертолетом Ми-26 МЧС России в Уссурийск доставлены 40 спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда из Хабаровска.