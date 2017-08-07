Пучков ввел в Приморье режим ЧС из-за ливней и подтопления

Тарпищев: победа в паре на Уимблдоне способствовала успеху Макаровой в ВашингтонеСпорт 7 августа, 13:09
СК возбудил уголовное дело о подтоплении на руднике "Мир" в ЯкутииПроисшествия 7 августа, 13:07
Исследование: Месси является лучшим футболистом в истории чемпионата ИспанииСпорт 7 августа, 12:57
Более 60% британцев не одобряют действия правительства Мэй на переговорах по BrexitМеждународная панорама 7 августа, 12:50
Дом Наркомфина в Москве отреставрируют через два годаМосква 7 августа, 12:38
Комиссия РФС рассмотрит работу судьи Николаева в матче "Краснодар" - "Урал"Спорт 7 августа, 12:36
Войска радиационной, химической и биозащиты РФ получат роботов нового поколения до 2020 г.Армия и ОПК 7 августа, 12:34
В работе Facebook и Instagram произошел сбойОбщество 7 августа, 12:32
Федерация бокса России может ввести контракты для спортсменов сборнойСпорт 7 августа, 12:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков ввел режим чрезвычайной ситуации в Приморье, где в результате ливневых дождей подтоплены более 1,4 тыс. домов. Об этом он заявил в ходе селекторного совещания в понедельник.
"Мы вводим режим ЧС на территории Приморского края", - сказал министр. Он подчеркнул, что необходимо взять на контроль все вопросы, связанные с обеспечением транспортной доступности и функционированием энергоснабжения.
"Я прошу Национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) взять на контроль восстановление движения на железной дороге и доведение всей необходимой информации о задержках поездов по всей линии до всех жителей РФ", - подчеркнул он.
В ходе селекторного совещания министр заслушал доклад с места ЧП, согласно которому в четырех муниципальных образованиях Приморья в результате ливневых дождей выпало до 249 мм осадков. В результате подтопленными оказались более 1,436 тыс. домов с населением более 10 тыс. человек, семь социально значимых объектов. Пострадавших среди населения нет.
По словам докладчика, развернуты шесть пунктов временного размещения вместимостью 650 человек. В настоящее время в них находится около 200 человек. Подтоплены три участка железнодорожного полотна и пять участков дорог, повреждены три автомобильных моста.
В ликвидации последствий подтоплений задействована группировка численностью более 300 человек и свыше 30 единиц техники, из них 16 плавсредств и три воздушных судна. Ранее вертолетом Ми-26 МЧС России в Уссурийск доставлены 40 спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда из Хабаровска.