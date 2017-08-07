Ставропольский суд рассмотрит дело о попытке сбыта 137 кг наркотиков местными жителями

ПЯТИГОРСК, 7 августа. /ТАСС/. Четырнадцать жителей Ставропольского края предстанут перед судом по обвинению в покушении на незаконный сбыт крупной партии синтетических наркотиков в составе преступной группы при помощи интернета, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, обвинение жителям Ставрополья предъявлено по целому ряду статей: "организация и участие в преступном сообществе" (ч.1,2 ст. 210 УК РФ), "приготовление к преступлению" (ч.3 ст.30 УК РФ), "незаконные производство, сбыт, пересылка наркотических средств, совершенные организованной преступной группой в особо крупном размере" (ч.4,5 ст.228.1 УК РФ).

"По версии следствия, члены организованной группы с марта по август 2016 года совершили не менее 20 покушений на незаконный сбыт наркотических средств в значительном, крупном и особо крупном размерах в городах Ставрополе, Пятигорске, Лермонтове, поселке Иноземцево и станице Ессентукской Ставропольского края", - говорится в сообщении.

После их задержания сотрудниками правоохранительных органов было изъято свыше 137 кг наркотических средств синтетического происхождения.

Первый заместитель прокурора Ставропольского края утвердил обвинительное заключение. Материалы уголовного дела направлены в Промышленный районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу. Статьи УК РФ предусматривают от 12 до 20 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.