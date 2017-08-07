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Почти 11 тыс. человек остаются в Приморье без электроэнергии из-за паводка

Происшествия
7 августа, 13:15 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 7, августа. /ТАСС

Для оказания помощи жителям региона направлены 20 единиц автомобильной и специальной техники

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ВЛАДИВОСТОК, 7 августа. /ТАСС/. Около 11 тыс. жителей Уссурийского городского округа остаются почти сутки без света из-за паводка, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации муниципального образования.

"Без электроэнергии остаются 5009 домов Уссурийского городского округа. Это 10,93 тыс. жителей в разных микрорайонах города. Из них в самом Уссурийске без света 3,6 тыс. домов (9,6 тыс. жителей) и 1409 домов в сельских населенных пунктах (4930 жителей). Также без электроэнергии находятся лечебные корпуса ГБУЗ "Приморской психиатрической больницы в Уссурийске и два детских сада в селах", - уточнили в пресс-службе.

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Уссурийский округ оказался в числе наиболее пострадавших от паводка, вызванного прошедшими 7 августа ливнями. По данным на вечер 7 августа, здесь подтоплено 1138 придомовых территорий и домов, это свыше 9 тыс. жителей, и 230 домов в сельских населенных пунктах - около 1 тыс. жителей. Также затоплены дороги и сельхозугодия. Как отмечается, возможны новые подтопления. В понедельник уровни воды в реках Уссурийского городского округа повсеместно превысили критические отметки.

Ранее сообщалось, что идет эвакуация жителей села Яконовка Уссурийского округа. Более 30 человек уже вывезены в Уссурийск и размещены в пункте временного размещения (ПВР). Всего же с подтопленных территорий Уссурийского городского округа спасатели в понедельник эвакуировали 170 человек. Большинство разместилось у родственников.

Для оказания помощи жителям Уссурийского округа командование Восточного военного округа (ВВО) направило 20 единиц автомобильной и специальной техники. Как сообщила пресс-служба ВВО, от двух соединений, дислоцированных в Уссурийске, сформирован сводный отряд техники, который находится в 20-минутной готовности к выезду.

В настоящее время оперативным штабом по ЧС Уссурийска принимается решение о назначении районов, в которых наиболее необходима помощь военнослужащих Восточного военного округа, отметил представитель ВВО.

Паводок в Приморье

В ночь на 7 августа на юге Приморья прошли ливни, которые привели к паводку. Оказались подтоплены жилые дома, дороги, сельскохозяйственные угодья. Многие населенные пункты остались без электроэнергии. Всего, по данным МЧС, в Приморье подтоплены более 1,4 тыс. жилых домов и придомовых территорий с населением более 10 тыс. человек. Для пострадавших открыто девять пунктов временного размещения. Глава МЧС России Владимир Пучков ввел на территории Приморья режим чрезвычайной ситуации.

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