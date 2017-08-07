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Суд отклонил иск о защите чести предпринимателя Михайлова к Навальному

Происшествия
7 августа, 13:18 UTC+3 МОСКВА 7, августа. /ТАСС

Защита предпринимателя обжалует это решение в Мосгорсуде

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Алексей Навальный

Алексей Навальный

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы отклонил иск с требованием признать недостоверным и порочащим утверждение оппозиционера Алексея Навального о том, что предприниматель Сергей Михайлов является криминальным авторитетом, лидером Солнцевской группировки по прозвищу Михась, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"В удовлетворении иска Сергея Михайлова отказать", - огласила решение судья.

Предприниматель просил суд опровергнуть сведения из фильма "Чайка", в котором его называют криминальным авторитетом, а также удалить их с интернет-ресурса, взыскать с каждого из ответчиков по 250 тыс. рублей и оплатить все судебные издержки.

Это уже не первый иск о защите чести и достоинства к Навальному. 31 мая Люблинский суд удовлетворил иск бизнесмена Алишера Усманова к Навальному и ФБК, обязав их удалить и опровергнуть заявления о причастности бизнесмена к коррупции, а также сведения о его якобы судимости за изнасилование.

Решение суда

Суд огласил только резолютивную часть решения, из которой остаются неизвестны его мотивы. Заседание прошло в отсутствии Навального и Михайлова. Представитель Михайлова в суде заявила о презумпции невиновности, действующей в отношении его доверителя. "Утверждение о том, что человек является главой организованной преступной группы, безусловно, является порочащим. В своей позиции мы опираемся на презумпцию невиновности, так как в России Михайлов по таким статьям не обвинялся, в Швейцарии он предстал перед судом присяжных по таким обвинениям, но был полностью оправдан", - сказала юрист Михайлова.

В то же время, истец признает, что с детства имеет прозвище Михась, но лидером преступной группировки не является. "Михась - это детское прозвище Михайлова, которое сохранилось за ним и перешло в его взрослую жизнь", - сообщила суду юрист истца.

В свою очередь представитель ФБК Вячеслав Гимади назвал факт причастности Михайлова к криминальному миру не нуждающимся в доказывании. "Сергей Михайлов является лидером Солнцевской преступной группировки - это общеизвестный факт, который содержится в международных энциклопедиях и многократно публикуется в прессе", - заявил Гимади.

После оглашения судебного акта представитель Михайлова заявила о намерении обжаловать его в Мосгорсуде.

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