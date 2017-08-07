Пять жителей Сочи обвиняются в получении до 60 млн рублей от незаконных азартных игр

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СОЧИ, 7 августа. /ТАСС/. Следователи раскрыли в Сочи деятельность преступной группы, получившей от организации незаконных азартных игр в интернете доход в размере 59,9 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.
"Вторым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин и трех женщин. В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации и проведении азартных игр вне игорной зоны, сопряженных с извлечением дохода в особом крупном размере - ч. 3 ст. 171.2 УК РФ", - отмечается в сообщении СК.
Как установило следствие, с апреля 2012 года трое обвиняемых приобрели в собственность один из торговых павильонов, а другой арендовали, где затем установили компьютеры с игровым программным обеспечением. Незаконная деятельность игорных заведений продолжалась до марта 2015 года, когда обнаруженное оборудование было изъято полицией. Находясь под следствием, обвиняемые приобрели новую технику, настроили ее и продолжили незаконную деятельность до июня этого же года. Работа незаконного казино была пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ.
В результате деятельности преступной группой был извлечен доход в размере более 59,9 млн рублей. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.