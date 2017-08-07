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Прокуратура запросила для главы "Яблока" в Карелии четыре года колонии

Происшествия
7 августа, 14:16 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 7, августа. /ТАСС

Ольгу Залецкую обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере

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ПЕТРОЗАВОДСК, 7 августа. /ТАСС/. Гособвинение потребовало приговорить к четырем годам колонии и штрафу 500 тыс. рублей главу отделения партии "Яблоко" в Карелии, депутата Законодательного собрания республики Ольгу Залецкую по делу о мошенничестве с муниципальным имуществом. Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора Петрозаводска Наталья Силкина.

Фигурантами дела также являются бизнесмен Василий Попов, получивший политическое убежище в Финляндии, его супруга, экс-председатель Законодательного собрания Карелии Анастасия Кравчук, а также бывший директор торгового дома "Ленторг" Александра Корнилова. Дело в отношении Попова выделено в отдельное производство.

"В ходе прений гособвинение потребовало для каждой из подсудимых четыре года колонии общего режима и штраф 500 тыс. рублей. Оглашение приговора запланировано на 25 августа", - сказала Силкина. Залецкая, Кравчук и Корнилова виновными себя не признали и попросили суд вынести оправдательный приговор.

Их обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. По версии следствия, подсудимые, обманув чиновников мэрии Петрозаводска и управления Росреестра по Карелии, приобрели здание комбината школьного питания МУП "Петропит" и участок под ним. Строение и земля были куплены за 18,3 млн рублей, хотя их рыночная стоимость превышает 61 млн, бюджету города был причинен ущерб на сумму более 42,7 млн рублей, полагает следствие.

В сентябре 2016 года Залецкую избрали депутатом в Законодательное собрание Карелии от партии "Яблоко". Она возглавила партийную фракцию в региональном парламенте. До этого Залецкая являлась депутатом Петрозаводского городского совета, директором МУП "Петропит". В июне 2017 года она стала председателем карельского отделения партии "Яблоко".

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