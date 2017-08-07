В Башкирии нетрезвый водитель насмерть сбил ребенка

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УФА, 7 августа. /ТАСС/. Нетрезвый водитель сбил троих пешеходов, которые шли по краю проезжей части в башкирской деревне Галикберово. В результате ДТП погиб школьник, два человека госпитализированы, сообщает пресс-служба республиканского управления МВД.
Трагедия произошла 7 августа ночью на улице Центральной. "Водитель Kia Rio совершил наезд на трех пешеходов, которые, предположительно, шли по краю проезжей части в попутном направлении. После чего лихач наехал на электроопору и скрылся с места ДТП, оставив машину на месте происшествия", - говорится в сообщении.
В результате аварии от полученных травм на месте скончался ученик шестого класса. Еще два пешехода - женщины 56 и 34 лет - доставлены в больницу. Водитель задержан, им оказался 25-летний житель Башкирии, который был лишен прав в 2015 году за езду в нетрезвом состоянии. Выяснилось, что мужчина в момент совершения ДТП также был пьян, добавили в МВД.
В пресс-службе отметили, что возбуждено уголовное дело статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".