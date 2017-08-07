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ВС Крыма из-за отключения света отложил выступление защиты в прениях по делу "26 февраля"

Происшествия
7 августа, 14:46 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова

Свет в здании суда выключили из-за небольшого возгорания силового кабеля, сообщил адвокат Николай Полозов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Верховный суд Крыма из-за отключения света в здании отложил на вторник выступление защиты в прениях по делу замглавы запрещенного в РФ "Меджлиса крымско-татарского народа" Ахтема Чийгоза, обвиняемого в организации массовых беспорядков у здания крымского парламента в феврале 2014 года. Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов.

По его данным, свет в здании суда выключили из-за небольшого возгорания силового кабеля. ТАСС пока не располагает комментарием суда.

В понедельник в суде начались прения по делу Чийгоза. Прокурор предложила приговорить его к восьми годам лишения свободы, потерпевшие поддержали позицию обвинения. После этого к прениям перешла защита обвиняемого.

По данным следствия, в результате беспорядков 26 февраля 2014 года у здания крымского парламента два человека погибли, 79 получили травмы. Организатором беспорядков следствие и прокуратура считает Чийгоза, он вину не признает.

"Меджлис крымско-татарского народа" - запрещенная в РФ экстремистская организация. Иск о признании ее экстремистской был подан занимавшей в то время пост прокурора Крыма Натальей Поклонской 15 февраля 2016 года в Верховный суд республики, который поддержал доводы истца. В сентябре прошлого года Верховный суд России подтвердил данное решение, тем самым оно вступило в законную силу. Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя решение о запрете деятельности "Меджлиса крымско-татарского народа", отметил, что тем самым суд положил конец попыткам этой организации дестабилизировать ситуацию на полуострове.

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