ВС Крыма из-за отключения света отложил выступление защиты в прениях по делу "26 февраля"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Верховный суд Крыма из-за отключения света в здании отложил на вторник выступление защиты в прениях по делу замглавы запрещенного в РФ "Меджлиса крымско-татарского народа" Ахтема Чийгоза, обвиняемого в организации массовых беспорядков у здания крымского парламента в феврале 2014 года. Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов.
По его данным, свет в здании суда выключили из-за небольшого возгорания силового кабеля. ТАСС пока не располагает комментарием суда.
В понедельник в суде начались прения по делу Чийгоза. Прокурор предложила приговорить его к восьми годам лишения свободы, потерпевшие поддержали позицию обвинения. После этого к прениям перешла защита обвиняемого.
По данным следствия, в результате беспорядков 26 февраля 2014 года у здания крымского парламента два человека погибли, 79 получили травмы. Организатором беспорядков следствие и прокуратура считает Чийгоза, он вину не признает.
"Меджлис крымско-татарского народа" - запрещенная в РФ экстремистская организация. Иск о признании ее экстремистской был подан занимавшей в то время пост прокурора Крыма Натальей Поклонской 15 февраля 2016 года в Верховный суд республики, который поддержал доводы истца. В сентябре прошлого года Верховный суд России подтвердил данное решение, тем самым оно вступило в законную силу. Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя решение о запрете деятельности "Меджлиса крымско-татарского народа", отметил, что тем самым суд положил конец попыткам этой организации дестабилизировать ситуацию на полуострове.