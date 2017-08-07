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Раненный в Мособлсуде сотрудник Росгвардии пробудет в госпитале еще около месяца

Происшествия
7 августа, 15:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

Состояние спецназовца оценивается как удовлетворительное, но для полного восстановления поврежденных суставов ему потребуется около полугода

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Раненный при нападении "банды ГТА" в Московском областном суде сотрудник Росгвардии пробудет в госпитале еще около месяца. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, боец сможет приступить к исполнению своих служебных обязанностей только через полгода.

"В лечебном учреждении сотрудник пробудет около месяца. Однако для полного восстановления работоспособности поврежденных суставов потребуется еще некоторое время. По предварительным оценкам лечащих врачей, спецназовец сможет полноценно приступить к исполнению служебных обязанностей через полгода", - сказал собеседник агентства.

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По его словам, пациент находится в травматологическом отделении Главного военного клинического госпиталя Росгвардии в подмосковной Балашихе. "Его состояние оценивается как удовлетворительное, врачи проводят комплекс необходимых лечебных и терапевтических процедур", - отметили в ведомстве.

1 августа в 13:50 мск двое конвоиров в лифте Мособлсуда сопровождали пятерых подсудимых по уголовному делу "банды ГТА", обвиняемых в бандитизме, серии убийств и в других преступлениях. Один из подсудимых напал на конвоира, в результате чего подсудимые смогли освободиться и завладеть оружием конвоиров, один из которых успел вызвать для подкрепления сотрудников Росгвардии. Подкрепление прибыло на третий этаж, где завязалась перестрелка между подсудимыми и правоохранителями. В ходе стрельбы один из сотрудников Росгвардии был ранен, трое подсудимых уничтожены, еще двое ранены.

По факту перестрелки возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), ч. 4 ст. 226 ("Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"), ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 313 ("Покушение на побег из-под ареста или из-под стражи").

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