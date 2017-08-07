Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на территории Новой Москвы

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Один человек погиб, еще двое пострадали в результате ДТП на Калужском шоссе в Новой Москве, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного Управления ГИБДД РФ.
"По предварительным данным, в результате столкновения двух транспортных средств в районе деревни Юрьевка погиб один человек, еще двое пострадали", - сказал сотрудник пресс-службы.
Ранее со ссылкой пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности сообщалось, что в результате ДТП пострадали три человека.