Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на территории Новой Москвы

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Один человек погиб, еще двое пострадали в результате ДТП на Калужском шоссе в Новой Москве, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного Управления ГИБДД РФ.

"По предварительным данным, в результате столкновения двух транспортных средств в районе деревни Юрьевка погиб один человек, еще двое пострадали", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее со ссылкой пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности сообщалось, что в результате ДТП пострадали три человека.