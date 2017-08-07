Прерванное паводком движение по Транссибу частично восстановлено

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ТАСС, 7 августа. Движение на участке Транссибирской магистрали, прерванное утром 7 августа из-за паводка в Приморском крае, частично восстановлено по одному пути. Первым был отправлен пассажирский поезд "Новокузнецк - Владивосток", сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).
"7 августа в 14:56 по московскому времени (21:56 местного времени) восстановлено движение поездов по нечетному пути участка "Уссурийск - Владивосток". Со станции Барановский на Владивосток отправлен поезд "Новокузнецк - Владивосток", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что паводок в Приморском крае привел к полному прекращению движения по Транссибу, были повреждены два участка магистрали. Один участок был поврежден в районе станции Баневурово в Надеждинском районе, там были подмыты пути, что привело к сходу трех вагонов.
В течение понедельника участок расчистили от нанесенных паводком камней и грязи, выполнена отсыпка и уплотнение грунта. Второй поврежденный участок находился на перегоне "Раздольная - Кипарисово", здесь в ночь на 7 августа разлилась река, что привело к размыву грунта и проседанию железнодорожных путей.
В результате были задержаны на путях три пассажирских поезда с более чем 1600 пассажирами. Более тысячи человек перевезли автобусами в Уссурийск и Владивосток, остающиеся на станциях Раздольное и Новошахтинск пассажиры были обеспечены горячим питанием.
Ликвидация последствий аварии продолжается. На месте происшествия работают четыре восстановительных поезда со станций Уссурийск, Партизанск, Первая Речка и Сибирцево. О сроках полного восстановления движения пока не сообщается.