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Под Волгоградом арестовали фигуранта по делу о растрате 42 млн рублей дольщиков

Происшествия
7 августа, 17:01 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 7, августа. /ТАСС

Если вина главы фирмы-застройщика подтвердится, ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет

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ВОЛГОГРАД, 7 августа. /ТАСС/. Волжский городской суд Волгоградской области избрал генеральному директору компании-застройщика Василию Боровцову меру пресечения в виде заключения под стражу. Его подозревают в нецелевом расходовании средств дольщиков, из-за чего были приостановлены работы по возведению жилых домов, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления МВД.

"В отношении гендиректора фирмы-застройщика, ведущей строительство многоквартирных домов в городе Волжском, ранее было возбуждено уголовное дело. Он подозревается по статье УК РФ "Злоупотребление полномочиями". Волжский горсуд в отношении подозреваемого избрал меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что, если суд признает гендиректора виновным, ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

По версии следствия, Боровцов, непосредственно руководивший строительством домов и управлявший распределением денег, допустил нецелевое расходование более 42 млн рублей, поступивших от 214 дольщиков, что привело к приостановке строительства. В настоящее время расследование продолжается.

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