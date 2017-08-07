Полиция обнаружила тело двухлетнего ребенка в реке под Саратовом

САРАТОВ, 7 августа. /ТАСС/. Полицейские обнаружили тело двухлетнего ребенка, пропавшего 6 августав селе Красном Саратовской области. По предварительным данным, ребенок утонул в реке, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Полицейские обнаружили тело мальчика в водоеме, глубина которого составляла на данном участке около полуметра. Тело ребенка извлекли из воды спасатели", - рассказали в ведомстве. В МВД добавили, что, предварительно, следов насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. Точную причину гибели установит экспертиза.

Ранее сообщалось, что мальчик гулял во дворе частного дома, а потом пропал из поля зрения матери. Ребенка искали сотрудники полиции, прокуратуры, Следственного комитета (СК), МЧС и местной администрации. Всего в поисках было задействовано более 500 человек, из них 293 сотрудника полиции, около 200 волонтеров.

Региональное управление СК проводит проверку.