Полиция обнаружила тело двухлетнего ребенка в реке под Саратовом

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САРАТОВ, 7 августа. /ТАСС/. Полицейские обнаружили тело двухлетнего ребенка, пропавшего 6 августав селе Красном Саратовской области. По предварительным данным, ребенок утонул в реке, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.
"Полицейские обнаружили тело мальчика в водоеме, глубина которого составляла на данном участке около полуметра. Тело ребенка извлекли из воды спасатели", - рассказали в ведомстве. В МВД добавили, что, предварительно, следов насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. Точную причину гибели установит экспертиза.
Ранее сообщалось, что мальчик гулял во дворе частного дома, а потом пропал из поля зрения матери. Ребенка искали сотрудники полиции, прокуратуры, Следственного комитета (СК), МЧС и местной администрации. Всего в поисках было задействовано более 500 человек, из них 293 сотрудника полиции, около 200 волонтеров.
Региональное управление СК проводит проверку.