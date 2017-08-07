Обвиняемый в нападении на полицейских 26 марта в Москве останется в СИЗО до октября

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в понедельник продлил на два месяца срок ареста Дмитрия Борисова - одного участников прошедшей в Москве 26 марта несанкционированной акции - обвиняемого в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов. Таким образом суд удовлетворил ходатайство следователя.

"Ходатайство следователя удовлетворить частично. Продлить в отношении Борисова меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 октября", - огласила судья Елена Ленская.

Как отмечается в постановлении, суд не видит оснований для изменения Борисову меры пресечения на более мягкую. При этом необходимость содержания обвиняемого именно под стражей была обоснована и подтверждена следствием в судебном заседании.

31-летний житель Подмосковья Дмитрий Борисов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Как полагает следствие, 26 марта в ходе несанкционированного митинга он нанес два удара ногой по голове сотруднику полиции, находившемуся при исполнении должностных обязанностей.

Помимо Борисова, на данный момент по делу проходят Станислав Зимовец, Андрей Косых, Дмитрий Крепкин, Алексей Политиков. 18 мая суд вынес первый приговор по этому делу: за применение насилия к сотрудникам полиции на восемь месяцев заключения осужден 28-летний Юрий Кулий. Позднее к 1,5 года колонии был приговорен Александр Шпаков. По данным следствия, в ходе несанкционированной акции 26 марта в Москве фигуранты дела применяли насилие в отношении представителей власти. Их вина, утверждают в СК, подтверждается совокупностью собранных доказательств, в том числе показаниями свидетелей, самих обвиняемых, а также видеозаписями.

Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел расследует уголовное дело в связи с противоправными действиями участников несанкционированного массового мероприятия по трем статьям УК РФ: 213 ("Хулиганство"), 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти").