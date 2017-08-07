Три человека погибли в ДТП под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 7 августа. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись в Козульском районе Красноярского края. В результате ДТП погибли три человека, еще один госпитализирован, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального управления МВД.

"В районе 20:00 (16:00 мск) в Козульском районе в столкнулись две иномарки. В результате аварии погибли три человека, в том числе один ребенок. Еще один человек госпитализирован", - сказал представитель пресс-службы.

В МВД добавили, что причины аварии устанавливаются. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.