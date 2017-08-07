В Приморье подтоплены дома более 22 тыс. жителей

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Более 2500 домов, в которых проживают свыше 22 тыс. человек, подтоплены в результате дождей в Приморском крае. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

"По уточненным данным, по состоянию на 17:30 мск в четырех муниципальных районах и Уссурийске в зоне подтопления находятся 32 населенных пункта, свыше 2500 жилых домов, где проживают более 22 тыс. человек. Также подтоплены и более 2 тыс. придомовых территорий", - сказал собеседник агентства.

Из-за поврежденных проливным дождем дорог ограничено сообщение с семью населенными пунктами, в которых проживают более 20 тыс. человек. "В этих населенных пунктах имеется запас продовольствия, организованы лодочные переправы, сейчас ведется ремонт дорог", - сообщили в ГУ МЧС. Всего повреждены 11 участков автодорог.

Одновременно бригады энергетиков восстанавливают энергоснабжение обесточенных населенных пунктов. Пока без света остаются шесть сел и поселков, где проживают свыше 6 тыс. человек.

"Спасатели оказывают адресную помощь населению, ведут откачку воды, контролируют ситуацию в наиболее пострадавших населенных пунктах, помогают людям, которые решили покинуть дома и разместиться в пунктах временного размещения, где людей обеспечивают всем самым необходимым, включая психологическую поддержку", - сказали в ГУ МЧС. Всего в ПВР находятся 369 человек.